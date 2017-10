Walter Perea: la ilusión de convertirse en profesional

El futbolista tiene todas las posibilidades de seguir su ascendente carrera.

Durante el fin de semana el futbolista oriundo de Caleta Olivia, Walter Perea visitó la ciudad para celebrar el Día de la Madre junto a su familia. Habló sobre su situación actual en el club San Lorenzo de Almagro y lo que espera que le depare en el futuro.

Sobre el desempeño del equipo donde juega actualmente comentó: “Veníamos peleando el torneo, después perdimos uno y empatamos otros, el equipo se empezó a bajonear y ahora estamos en mitad de tabla. Hasta ahora gracias a Dios el técnico me dio la confianza y jugué todos los partidos, de 6 o de 2. Los defensores cambiaron todos, yo soy el único que me mantengo, ahora en los últimos partidos volvió la defensa del equipo campeón, pero una lesión ya los relega a los chicos”.

Además “Panterita” comentó sobre su futuro, ya que al finalizar este año también se cumple su préstamo: “Cuando se termine el campeonato tienen que ver qué van a hacer conmigo, es una decisión de coordinadores, gerentes y arreglar con la CAI, porque ya termina mi préstamo. El préstamo era por tres años y este es el último. La decisión de seguir es de los coordinadores, no del técnico, pero hasta ahora vengo jugando de titular”.

“Nosotros estamos muy felices porque el técnico Aguirre daba muchas oportunidades a los pibes, y ahora también está el Pampa que nos conoce a todos y nos vemos con oportunidades, siempre nos ve entrenar y jugar, nos conoce bastante”.

Consultado sobre la posibilidad de jugar en la Primera División, Perea mencionó: “Me veo más cerca que ayer, me veo mejor, así que ojalá que en cualquier momento pueda estar tocando Reserva y después Primera. Sé que hacer pretemporada con la Primera es complicado, pero mi objetivo es hacerla con el equipo de Reserva. Yo me puse a pensar y me dije que si vengo siendo titular en los últimos años es porque algo estoy haciendo bien. Siempre me dijeron que vaya escalón por escalón”.

En las últimas semanas se comenzó a hablar de la posibilidad de que San Lorenzo pase a observar jugadores a Caleta Olivia, y Walter tuvo que ver en esa cuestión: “Hace rato les vengo diciendo que vengan acá a ver jugadores, que hay muchos buenos, ahora me avisaron que había muchas posibilidades de venir. Cuando estábamos hablando ellos querían que yo esté acá en ese momento pero no creo que se pueda porque voy a estar jugando las últimas fechas”.





Visitas

Durante el fin de semana, Walter pasó por las canchas de la ciudad, saludando a la gente del fútbol que lo vio crecer y se lo pudo observar en la cancha de Mar del Plata y en el Estadio Municipal: “Obviamente voy a ir a saludar a los amigos, en la CAI los conozco a la mayoría, y en Olimpia también tengo muchos amigos. Carlos Carrizo es como un papá para mí. Quiero que le vaya bien a los dos equipos de Caleta, por ahí sigo las transmisiones de la radio y veo los resúmenes”, finalizó. (Fuente: Patagonia Deportes)