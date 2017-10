RMC Buenos Aires

Los hermanos Romano, entre los primeros 10 de la fecha coronación

En el sexto y séptimo puesto para Samuel y Bruno Romano en la Senior Max de la RMC Buenos Aires. Con sólo tres presentaciones, los pilotos cerraron el campeonato con un buen número de puntos. En noviembre volverán a participar de la SKUSA SuperNationals XXI en Estados Unidos.

En la última fecha, Samuel Romano alcanzó el sexto puesto. (Foto: Juan P. Casella) 1 de 2 de 2

El fin de semana pasado, los pilotos de Río Gallegos, Samuel y Bruno Romano participaron en la divisional Senior Max en la fecha coronación de la RMC Buenos Aires que tuvo lugar en el kartódromo “Ciudad de Zárate” en Buenos Aires.

En la competencia, Samuel Romano peleó por las mejores colocaciones desde que tomó contacto por primera vez con el trazado, y después de una muy buena jornada, cerró su participación en el sexto lugar. Con sólo tres presentaciones en el torneo en su primer año de experiencia en la divisional, el riogalleguense logró un total de 137 puntos en sus tres actuaciones.

En las previas logró demostrar el buen ritmo que mantendría durante el resto de la jornada especial, y en la ajustada prueba clasificatoria, se acomodó noveno en la general, a solo una décima y media del Poleman. Más tarde en las ásperas mangas, finalizó 4º, 6º y 7º, respectivamente, con buenos resultados para el inicio de la etapa final.

“Arrancamos muy bien. El viernes probamos mucho, en casi todas las tandas. Hicimos el uno en varias. Eramos rápidos. Hoy con la goma nueva se nos fue un poquito para atrás. En la primera manga llegamos cuartos. En la segunda sextos y en la última séptimos. Vamos a largar adelante la final”, relató Samuel.

Largando séptimo la decisiva en la noche bonaerense, pudo acomodarse bien en la largada, y meterse sexto en las primeras vueltas. Dejando el duro pelotón del medio a sus espaldas, el santacruceño logró meter un buen ritmo e ir en busca del primer grupo que luchaba al frente. Cerca de la última parte, pudo meterse en la pelea por la quinta colocación, y finalmente cerró otra excelente presentación en este certamen en el sexto puesto.

Al respecto, manifestó: “Terminamos bien, pero veníamos a buscar otro resultado. Ayer, después de un golpe el auto se dobló. Creo que perdimos un poco de rendimiento. No estaba igual que ayer. En un momento de la carrera vi que me empezaba a acercar pero después ellos también agarraron un poco de ritmo y estabilizamos la diferencia. Nos vamos contentos igual, todo el equipo laburó muy bien, se esforzó mucho para poder ganar la carrera pero no se pudo. Vamos con todo el Regional”.

Para finalizar, agregó: “Quiero agradecer a mi familia, a mi papá, a mi mamá, le quiero desear un feliz Día de la Madre, a mis hermanos, a todo el equipo DNA, a Félix Barría que siempre nos da una mano en Rio Gallegos para ir a entrenar, a la familia Abasciano, a mi entrenador, Daniel Patiño, y a todo el gimnasio”.





Con cambio de auto

Por su parte, Bruno fue protagonista desde las primeras salidas, y después de mantenerse en las mejores colocaciones en cada una de las pruebas, completó esta jornada extendida en la séptima colocación general. Con excelentes resultados obtenidos en sus tres únicas presentaciones sumó un total de 103 puntos en este torneo.

Desde las pruebas marcó excelentes parciales en los relojes, y a la hora de clasificar, demostró nuevamente un buen ritmo en la pareja divisional, quedando sexto en la general, a una décima del Poleman. Luego en las mangas, un fuerte toque en la largada de la primera lo dejó fuera de carrera en la primera curva y con un auto destrozado, el cual no podría ser utilizado en el resto de las etapas. Con un gran trabajo de su equipo, se acondicionó un nuevo conjunto para el santacruceño, y pudo completar las dos últimas baterías en la octava colocación.

Al respecto, relató: “Arrancó bien, en las tandas siempre siendo referentes. En la clasificación quedamos sextos a una décima. En la primera manga me choqué y pusimos otro auto porque estaba roto y no íbamos a llegar a repararlo para la segunda manga. En la segunda me costó un poco en la largada, me chocaron y quedé 15°. Remonté hasta el octavo. En la tercera manga venía bien, terminé octavo otra vez, pero se nos cerró una maza y nos costaba salir de abajo”.

Salió en esta última fecha especial a la final nocturna desde el 11º puesto y con una excelente primera parte, el patagónico se metió séptimo en la pelea de las primeras vueltas. Luego, logró separarse del resto e intentó en un primer momento acortar a los punteros. Sobre el final continuó en solitario, y completó esta nueva y última presentación en la RMC Buenos Aires, como el séptimo mejor ubicado en esta jornada, luego de un gran trabajo en las clasificatorias.

En el cierre expresó: “Terminamos complicados. Después de cambiar el auto largamos la final 11° y terminamos séptimos. Anduvimos rápido en las primeras vueltas y después nos caímos mucho. Faltó bastante de motor en la final, no hacía ni ruido. En la Rotax hicimos tres carreras y pudimos ser protagonistas en todas. Capaz que el año que viene lo hagamos completo”. Luego finalizó: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a toda mi familia, al DNA Kart, a Martín Domínguez, a Ariel Domínguez, al Pitu Janson, a Nacho Vivian, y a Brian Praznik, que cuando hubo que cambiar el auto nos dio una mano enorme”.

La próxima cita de los Romano en pista, será el fin de semana del 28 y 29 de octubre en Ciudad Evita, cuando se dispute la 8ª Fecha del Campeonato Regional de Karting, en donde peleará una vez más en la divisional Pro.

Luego, viajarán a Estados Unidos a participar una vez más en la SKUSA SuperNationals XXI, a disputarse entre los días 15 y 19 de noviembre, en Las Vegas. (Fuente: E-Kart)