Turismo Nacional Clase 2

Dura carrera en La Plata para los sureños

Ayer, en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, se presentó el Turismo Nacional. En la Clase 2, cuatro santacruceños penaron en cada giro. La paridad en las máquinas y el escaso margen en el rendimiento de unos y otros bastaron para mantener a todos a raya. Gastón Grasso terminó 9°, Ariel Michieletto 8°, Gerónimo Núñez 21° e Iván Alberoni, 26°.

Gastón tuvo un despiste, pero no se rinde. 1 de 2 de 2

Una dura batalla se desató en la 10ª fecha del Turismo Nacional Clase 2, que se llevó a cabo en el autódromo “Roberto Mouras”, de La Plata, en Buenos Aires, donde el volante Gastón Grasso de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, fue 9º tras partir 7º con el Toyota Etios N° 5 alistado por el GR Racing, de Gabriel Rodríguez.

Si bien se esperaba más, sabido es que la categoría es altamente competitiva. Gastón fue protagonista desde los entrenamientos oficiales del viernes en el circuito platense. Siempre se mantuvo dentro de los 10 mejores. No obstante lo cual, quería más y trabajó duro todo el fin de semana. El Toyota Etios #5 se mostró confiable y quedaría finalmente 8º en la general de la clasificación, tras las actividades de viernes y sábado. Por esta situación, el flaco largó 3º en la 2ª serie. En la misma luchó muchísimo y hasta quedaría 2º, pero, a poco del final, fue superado y terminó 3º en la batería sabatina.

Ayer, en una jornada a pleno sol y con buen marco de público, largando desde el cajón 7º, hizo todo por mantenerse en esa posición y escalar, pero se le hizo muy difícil. Cuando estaba 8º y quiso superar a otro piloto (Miguel Ciaurro), este se cerró e hizo que Gastón perdiera valiosos lugares. Sobre el final, pudo venirse nuevamente para adelante para terminar 9º. La próxima será en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, de Buenos Aires, en el mes de noviembre.

Gastón Grasso

“Contentos con el trabajo realizado y el funcionamiento del Etios. Estuvimos muy cerca de llegar 2º en la segunda serie del sábado, pero luego nos pasaron y quedamos 3º. La carrera final fue muy dura y áspera. Intentamos por todos lados avanzar, pero se nos hizo realmente muy difícil. No teníamos un auto muy competitivo, de modo que nos mantuvimos expectantes para sumar y estar ahí. En un momento me tiré a pasarlo a Miguel Ciaurro, pero este se cierra y me deja sin pista. Perdí varios lugares, pero luego recuperé. Seguimos trabajando para mejorar día a día. Gracias a todos los sponsors por el aguante, equipo, amigos y gente de Gallegos”.

Gerónimo avanzó lo que pudo

El joven piloto de Río Gallegos, Gerónimo Núñez, hizo una gran remontada en la 10ª fecha, terminando 21º tras partir 32º en la finalísima con el Renault Clio N° 56 asistido por el GR Racing, de Gabriel Rodríguez.

“Gero” se brindó como siempre al máximo en procura de ir lo más adelante que pudiera. El viernes fue trabajando con su máquina en algunos aspectos de puesta a punto. Con el correr de las vueltas se fueron tocando algunas cositas en el chasis. Finalmente quedó 25º en la clasificación definitiva a 1s6/10, tras las jornadas de viernes y sábado. El trabajo hasta aquí fue muy bueno, ya que todos estaban muy juntos y había mucha paridad.

Núñez largó 9º en la 1ª serie y se mantendría a lucha directa. Lamentablemente, en una maniobra Gabriel Scordia lo enganchó de atrás e hizo que perdiera varios puestos para terminar 11º. Ayer, largando 32º, avanzó todo lo que pudo hasta quedar a escasos puestos de sumar. Se continúa el aprendizaje, es una lucha muy dura y ardua, donde hay muchos pilotos de experiencia en la categoría, pero donde el sureño se continúa acomodando fecha tras fecha.

Gerónimo Núñez: “Uno siempre quiere más y anhelábamos entrar en la zona de puntos, pero fue un fin de semana muy difícil y parejo. Si bien funcionamos bien con el auto, nos quedaron algunas cosas por mejorar, pero seguiremos trabajando de cara a lo que resta de este 2017. Estuvimos cerca de sumar y la escalada en la final fue importante. Nos perjudicaron en la serie, pero seguiremos dando batalla. Los kilómetros que vamos sumando en cada final son muy buenos e intentaremos seguir así. Gracias a nuestros sponsors, amigos, familia y gente de Río Gallegos que nos apoya”.





Otros

Ariel Michieletto sigue con posibilidades de quedarse con la corona de 2017. Faltan dos fechas y está segundo en el campeonato. Ayer no quiso arriesgar, considerando las duras luchas tanto delante como detrás suyo, la ansiedad por sumar es general y era preferible mantenerse entre el grupo de los 10 primeros. Llegó 8° y eso es bueno. Iván Alberoni volvió a la categoría y terminó en el 26° lugar, nada mal considerando que en sus primeras presentaciones no lograba cruzar la bandera a cuadros. Con el ánimo que lo caracteriza, sigue sumando al espectáculo.





