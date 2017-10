Torneos CABB

Las santas, sextas en el Argentino de Clubes U17

Por 62 a 64, el equipo del Club San Miguel perdió con Centro Español de Plottier en la disputa por el quinto puesto del Hexagonal Final U17 Femenino. Ifigenia Bonato fue la jugadora más eficiente y Débora Coli la máxima anotadora del equipo riogalleguense. Hoy desde las 14:00, Lanús y Atalaya se enfrentarán por el primer puesto.

En casa, las santas finalizaron en el sexto puesto del Argentino U17. 1 de 4 de 4

Ayer, el Hexagonal Final del Campeonato Argentino de Clubes U17 Femenino de la Confederación Argentina de Básquet se desarrolló en el Atlético Boxing Club.

En el primer partido, los protagonistas fueron San Miguel de Río Gallegos y Centro Español de Plottier que se enfrentaron por el quinto puesto del certamen.

El primer período no fue bueno para las anfitrionas, ya que pasaron 8’ sin sumar mientras las de Plottier dominaban por 13 puntos. Con dos dobles de Débora Coli, el tanteador santo se puso a correr. El período cerró 4-20.

Camila Felgueroso fue la responsable de sumar los primeros puntos en el segundo cuarto. Victoria Da Palma y Débora Coli, desde la línea de tiros libres, comenzaron a achicar la diferencia. Abril Poete e Ifigenia Bonato no se quedaron atrás para hacer su aporte y en 6’ redujeron a cuatro la desventaja mientras las jugadoras de Plottier no lograban convertir. De la mano de Napal, aparecieron los puntos de la visita. Napal, Parra y Azcona se tomaron revancha para marcar una ventaja de 15 puntos. El período concluyó en 14-11 y el global en 18-31 para que los quintetos se fueran al descanso largo.





Punto a punto

El tercero fue el mejor período para las santas. Da Palma, Poete, Gómez Bull y Bonato encestaron y dejaron en cinco la diferencia. Sobre la mitad del período, Plottier había duplicado la ventaja a su favor, pero el trabajo de las santas le permitió al plantel local cerrar el período 26-15 y el global 44-46.

En el comienzo de los últimos minutos de juego, Coli volvió a dar muestra de su calidad y sumó dos dobles empardando el marcador para auspiciar un cierre intenso y muy parejo.

Cuando restaban 5’ de juego, San Miguel ganaba por la mínima. Bonato y Gómez Bull por San Miguel y Napal junto a Parra por Plottier modificaban y empardaban el tanteador.

Con 2’ por delante, la visita ganaba por dos. Entre jugada y jugada, los segundos corrieron y a Saavedra se le habilitaron dos tiros libres que estiraron a cuatro la ventaja de la visita. Gómez Bull convirtió dos puntos pero los segundos restantes no alcanzaron para revertir el marcador que tuvo un período 18-18 y un resultado final de 62 a 64 otorgándole el quinto puesto a Centro Plottier.

Entre las santas, la más eficiente fue Ifigenia Bonato con 16 puntos, 15 rebotes y una asistencia en 37:23 en cancha. En puntos la que más sumó fue Débora Coli con un total de 19. Por Plottier, la más efectiva fue Iara Parra con 17 puntos y siete rebotes en 32:43

Sexto en el país, el equipo santo estuvo integrado por Victoria Da Palma, Catalina Gómez Bull, Camila Felgueroso, Débora Coli, Ifigenia Bonato, Pilar Gómez Bull, Ariadna Gonzalez, Abril Poete, Eugenia Velázquez, Estefanía Subiabre, Rocío Aminahuel y Rebeca Romano. Asistió a Eduardo Aguilar, el profesor Roberto Carballo.

Concluido el partido por el quinto puesto, en diálogo con La Opinión Austral, el técnico de las santas evaluó la participación de sus jugadoras en el Hexagonal.





¿Qué te parecieron los tres rivales que enfrentaron?

Eduardo Aguilar: Fue parejito el nivel, los equipos del norte están un escaloncito más arriba de Español y nosotros. El otro día hicimos un lindo partido con las chicas de Vélez, estuvo bastante parejito, por momento nos pusimos como a 10 puntos, después se nos extendió, pero estamos contentos con el rendimiento de las chicas.





San Miguel se mantiene participando en los Argentinos, es resultado de un trabajo que se viene haciendo hace tiempo…

E.A.: Más allá del resultado final es muy positivo que estemos participando en las tres categorías en los torneos nacionales. Este año no ha sido malo, ha sido bárbaro teniendo en cuenta nuestra realidad, todos saben que no tenemos espacio físico, ha sido magnífico poder haber clasificado en dos categorías en el Hexagonal Final: U15 y U17. Después haber llegado a semifinales en U13, es un logro importante para nosotros, tienen que ver mucho el club, la dirigencia, los padres y principalmente las chicas que tienen estas ganas de querer competir a otro nivel.





La U17 sólo perdieron en el Hexagonal

E.A.: Llegamos invictos a esta instancia, pasando dos fases previas, una a nivel provincial, una a nivel regional con la gente de Comodoro y esta instancia que es la última, nos encontramos con los mejores rivales del país y es muy lindo para nosotros para seguir creciendo y compitiendo con ellos.





¿Qué consideras que necesitan para poder mejorar?

E.A.: La intensidad con la que juegan es una variable importante, el ritmo con el que juegan, hay momentos que bajamos nuestra intensidad y ahí es donde se nos complica, pero teniendo en cuenta que estamos con nenas del club que son las que habitualmente van a entrenar todos los días es muy meritorio estar en esta fase.

Creo que por ahí la cuestión física también, se las ve con otra preparación desde la parte física, no es que no la tengamos, pero la tenemos en menor medida. En general, están mejor preparadas, no todos los equipos, pero en los que están jugando esta instancia se nota esa diferencia física.

Ya estar acá es meritorio. Obviamente se sueña con estar disputando una final, pero también uno es consciente contra quien está jugando, al nivel al que está jugando y tampoco es fácil llegar a esta instancia. Que el club esté en tres hexagonales finales en los últimos tres años en la categoría U15, que este año se haya dado esta posibilidad de jugar este hexagonal final y que hayamos llegado a semifinales en U13 habla bien del club, de las ganas que tienen los dirigentes que me apoyan a mí, y a todos los entrenadores, porque no solamente participamos en el femenino sino también estamos participando en el masculino, a los padres y a las jugadoras. Están lindos estos torneos porque uno se da cuenta qué es lo que debe mejorar y es bueno jugar contra estos rivales que son los mejores del país.





¿Querés agregar algo?

E.A.: Agradecer a todos por el trabajo que han realizado, toda la familia del club, dirigentes, padres, a la gente de la provincia, de la Muni, a los otros clubes locales, a mi familia y en especial a las chicas que son las grandes protagonistas de esto.

Luego del partido por el quinto puesto se jugaron las semifinales donde Lanús se impuso por 52 a 45 a Vélez Sarsfield con período 13-8, 11-12, 16-17 y 12-8. En tanto que Atalaya de Rosario dominó a Tomás de Rocamora por 79 a 52 con períodos 15-11, 16-9, 30-12 y 18-20.

De este modo, hoy a las 12:00 por el tercer puesto se medirán Vélez y Rocamora y a partir de las 14:00 se disputará la final entre Lanús y Atalaya, todo en el Boxing Club.





PROGRAMA PARA HOY