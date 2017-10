Ayer, con el partido entre las Mamis de Hispano y Boxing desde las 21:00, comenzó la segunda fecha de Liga organizada por la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y a las 22:00, el partido fue entre las representantes del club Boca ante Chaltén. La otra categoría convocada es la Sub 16 femenina, que va por su tercera fecha.

Hoy, los partidos empiezan a las 7:00, cuando en primer turno Calafate Hockey juega ante Boxing en Mamis, a las 7:40 ingresan las Sub 16 de Hispano y Calafate Rugby. De acuerdo al programa, la continuidad será con dos cruces para Mamis, Boca enfrenta a Hispano y Boxing a Chaltén. A las 9:40, en Sub 16, Hispano irá ante Calafate Hockey y desde las 10:20, Boxing jugará frente a Calafate Rugby. El juego no se detiene hasta pasadas las 17:40. Mañana, a las 7:00, con equipos de Mamis se inicia la jornada final, que tiene previsto el cierre y entrega de premios para la Sub 16 Damas tras el partido entre las mamis de Boxing y Chaltén desde las 15:00.