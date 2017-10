Open Mundial de Pádel

Ruiz-Rubini cayó en semifinales

Agustín Ruiz y Juan Rubini, la dupla argentina que llegó a semifinales en canchas españolas.

Desde el fin de semana pasado en Málaga, España, se está disputando el Mundial de Menores de Pádel. Con sede principal en las instalaciones del Real Club El Candado y subsedes en el Centro Inacua de raqueta y La Capellanía en Alhaurín de la Torre, el evento se desarrolla con la participación de España, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, México, Paraguay, Portugal, Gran Bretaña, Chile, Uruguay, Italia y Suecia, en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en competencia por selecciones como por parejas.

En Sub 10, Sub 12 y Sub 20, la competencia también es internacional y allí hay un santacruceño. Luego de ubicarse segunda en el ranking nacional de Sub 12, la dupla conformada por Agustín Ruiz de Río Gallegos y Juan Rubini de Chacabuco accedió a participar del certamen.

La categoría contó con la participación de 34 parejas procedentes México, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay y Argentina.

En su debut contra la dupla de España, la victoria argentina fue de 6/1 y 6/0. En el segundo partido, el triunfo fue ante México por 6/1 y 6/0 y en el tercero contra el anfitrión, España, por 7/5 y 6/4.

Ya en semifinal, la caída fue frente a quienes habían enfrentado en el Circuito de Menores, la pareja Nº 1 de Argentina, Ramiro Valenzuela y Tino Libbak. El resultado final fue por 6/1, 6/2. Si bien en Rosario, en ocasión de la tercera etapa del circuito, la pareja Ruiz-Rubini pudo doblegar a Valenzuela-Libaak, la dupla compatriota no es un rival sencillo y en canchas españolas dio muestra de su liderazgo.

Es de destacar el logro obtenido por la dupla argentina que se conformó en cancha y debido al importante kilometraje entre Río Gallegos y Chacabuco, únicamente se encontraba para jugar cada una de las cuatro etapas del Circuito de Menores y su Master Final. Ruiz y Rubini llegaron a semifinales e hicieron historia.